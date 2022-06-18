YKS ne zaman? YKS saat kaçta?
Milyonlarca üniversite adayı bugün Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavında ter dökecek. Sınavda bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak.
Bugün TYT yani ilk oturumu yapılacak olan üniversite sınavına katılacak olan adaylar heyecanlı bir bekleyiş içerisindeler. YKS'nin 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2. Oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) bugün ve yarın tamamlanmış olacak.
Üç oturumdan oluşan sınav Lefkoşa dahil toplam 208 merkezde yapılacak.
ÖSYM UYARDI: SINAVA GİRECEKLER DİKKAT!
2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?
İlk oturum saat 10.15’te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecektir.
Video Haberler
- Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu
- Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tır çarpıştı
- Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu
- İstanbul'da otobüs 17 araca çarptı, şoför kaçtı
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- Arınç'tan Metiner'e zehir zemberek sözler
- İstinaftan Alçı'ya kötü haber
- ‘Kral çıplak’ krizine Cumhur’un ortağı da dahil oldu
- Enflasyonda korkutan senaryo
- Netflix dizisinin iki oyuncusu yaşamını yitirdi
- Onlar kimlikle, biz vizeyle
- 'Koltuk-mevki-makam gözlerini bürümüş'
- MHP'li başkan 'cinsel istismar'dan tutuklandı
- Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar ölü bulundu