YKS ne zaman? YKS saat kaçta?

18 Haziran 2022 Cumartesi, 07:58

Bugün TYT yani ilk oturumu yapılacak olan üniversite sınavına katılacak olan adaylar heyecanlı bir bekleyiş içerisindeler. YKS'nin 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2. Oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) bugün ve yarın tamamlanmış olacak.

Üç oturumdan oluşan sınav Lefkoşa dahil toplam 208 merkezde yapılacak.

ÖSYM UYARDI: SINAVA GİRECEKLER DİKKAT!

2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?

İlk oturum saat 10.15’te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecektir.