YKS öncesi yol durumu: Karayollarında son durum

18 Haziran 2022 Cumartesi, 09:14

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-8'inci kilometreleri arasında (Güzelbahçe-Urla arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2'nci kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu-Lapseki istikameti 0-1'inci kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle 00.00-06.00 saatleri arasında ulaşım her iki yönde tek şeritten yapılıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35, 50-51 (Boğsak mevkisi) ve 53-54'üncü kilometrelerinde (Silifke-Taşucu-Ovacık) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatleri arasında ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmit-Sakarya yolunun 0-3'üncü kilometreleri arasında yol yapım onarım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 0-1'inci kilometreleri arasındaki Derecik Kavşağında Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Taşlıçay-Doğubayazıt yolunun 28-30'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Erzurum-Aşkale yolunun 3-5'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.