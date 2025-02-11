Sınavlarda usulsüzlük... Ankara'da 2 ayrı 'FETÖ' soruşturması: 10 gözaltı kararı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:41

Güncelleme: 11.02.2025 - 10:44

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 2010 yılında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı'nda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 2 şüpheli ile 2015 yılındaki Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatlarında adaylar üzerinde kodlama yaptığı ve mahrem asker imamı olduğu belirlenen 1 şüpheli ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda sözleşmeli inşaat mühendisi olarak görev yapan ve askeri okul sınavlarına hazırlanan öğrencileri örgüt adına takip ettiği belirlenen 1 şüpheli olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

KPSS çalışma evlerine yönelik yürütülen başka bir soruşturmada ise Bylock yüklü hatların kullanıldığı çalışma evlerinde kalan ve bu hatların gerçek kullanıcıları oldukları tespit edilen, ayrıca haklarında FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklarına ilişkin çeşitli deliller bulunan 5'i aktif kamu çalışanı, biri sivil olmak üzere toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.