Sınavsız atama ısrarı: Bakanlık vazgeçmiyor, Büro-İş peşini bırakmıyor

Yayınlanma: 22.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2024 - 04:00

Bakanlığın itirazı üzerine ise Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, mahkemenin kararını kaldırmıştı. Büro-İş bu kararı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. Aynı zamanda “farklı kararlara ait çelişkilerin giderilmesi” için de Danıştay’a başvuru yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 199 atamanın ardından bu kez Mayıs 2023’te il bazında 80 ilçe müdürü ve 130 gençlik merkezi yöneticisi olmak üzere toplam 230 atama gerçekleştirmişti. Büro-İş Sendikası, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yazı göndererek bu atamalar hakkında bilgi istedi. Yargı kararlarına işaret eden sendika bu atamaların iptalini talep etti. Ancak sendikanın yazısına süresi içinde yanıt verilmedi. Bunun üzerine Büro-İş Sendikası, bakanlığın yaptığı atamaların iptali için Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.



‘İZİN VERMEYECEĞİZ’



Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “Sendika olarak 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi öncesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından haksız, hukuksuz, sınavsız ve liyakatsiz olarak yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi yurt müdürü, gençlik merkezi müdürü, sporcu/spor eğitim merkezi müdürü kadrolarına görevde yükselme usulüne tabi olmaksızın doğrudan sınavsız olarak yapılan atamaların peşini bırakmıyoruz. Hiçbir haksızlığa, hukuksuzluğa müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı’nın verdiği mülakatlar kaldırılacak sözünün de bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz.





