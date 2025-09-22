Sincan’da kan donduran olay: Gürültü yaptılar diye çocuklara ateş açtı

Ankara’da, apartman bahçesinde yüksek ses çıkardıkları için komşusu tarafından arkadaşlarıyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğunun hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Fatih Mahallesi’nde yer alan bir sitede meydana geldi. İddialara göre, 60 yaşındaki Hasan P., ikamet ettiği apartmanın önünde yüksek ses çıkaran çocuklara tepki gösterdi. Uyarılarına aldırış etmeyen çocuklara öfkelenen Hasan P., evinin balkonundan pompalı tüfekle çocuklara rastgele ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların birkaçı 14 yaşındaki Hiranur Şimşek’e isabet etti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Şimşek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki müdahalelerin ardından Etlik Şehir Hastanesi’ne nakledilen Şimşek yoğun bakım servisinde entübe edildi. Şimşek’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren komşu ise suç aleti silahıyla birlikle yakalanarak gözaltına alındı. Sabıkalı olduğu öğrenilen saldırganın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

"SAÇMALAR KALBİNE VE AKCİĞERİNE İSABET ETMİŞ"

Olayla ilgili konuşan baba Recep Şimşek, "Kızım site içerisinde arkadaşlarıyla birlikte bankta oturuyormuş. Komşulardan biri gürültü çıkardıkları için tepki göstermiş. Evinin balkonundan silahla ateş etmiş. Kızım o sırada ayağa kalktığı için saçmalar ona isabet etmiş. Şu anda hayati tehlikesi var. Saçmalar kalbine ve akciğerine isabet etmiş. İç kanaması devam ediyormuş. Kızımla uzun süredir görüşemedik. Son yıllarda görüşebiliyorduk. Bu acının tarifi yok. Kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. Sanki canımdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Saçma bir sebepten dolayı bir çocuğum bu halde. Sabırla kızımın iyileşeceği günü bekliyorum" dedi.

"ÇOCUĞUMUN VURULDUĞUNU HASTANE POLİSİNDEN ÖĞRENDİM"

Saldırganın en ağır cezayı alacağına inandığını söyleyen baba Şimşek, "İnsanların bazı konularda duyarlı olmaları gerekiyor. Kendilerinin de çocukları olduğunu unutmasınlar. Büyükler, küçükler nasıl davranırlarsa o çocuk da büyüdüğünde öyle davranır. Kız evladı bir babanın kanadıdır. Benim kanadımı kırdılar. Yetkililer bu saldırganı en ağır ceza ile bir daha çıkmamak şartıyla yargılasınlar. Saldırganı tanımıyorum. Hiçbir alakam da yok. Çocuğumun vurulduğunu hastane polisinden öğrendim. Şehir dışından buraya gelene kadar adeta ölmüş gibi hissettim. Böyle insanları gerekirse karantinaya alsınlar. Benim çocuğum belki bir daha gün yüzü görmeyecek. Onu bu hale düşüren de gün yüzü görmesin. Kendimde konuşacak hal bile bulamıyorum. Olayı gerçekleştirenin sabıkalı olduğunu öğrendim. Böyle insanları ayrı bir yerde tutsunlar" ifadelerine yer verdi.