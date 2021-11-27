Sincan Kadın Cezaevi’nde çocuğa istismar

27 Kasım 2021 Cumartesi, 09:25

Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, annesinin yanında kalan bir çocuk cinsel istismara maruz bırakıldı. Yaşanan olay, üyelerini AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) heyetinin ziyaretine ilişkin hazırlanan raporla ortaya çıktı.

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 8 Nisan’da TİHEK heyeti tarafından ziyaret edildi. Ziyarete ilişkin rapor ise 31 Ağustos’ta hazırlandı.

Cezaevinde tutulan annesinin yanında kalan 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı ifade edilen raporda, bu durumun diğer tutuklular tarafından idareye şikâyet edildiği aktarıldı. Bunun üzerine çocuk anneden ayrıldı ve Ankara’da bir çocuk evine gönderildi. Ayrıca raporda istismarın boyutu da küçümsendi. İstismarın mahkûmların, anlattığı boyutta olmadığı iddia edildi.

BirGün'den Dilan Esen'in haberine göre raporda, şu ifadelere yer verildi: “İdareyle yapılan son görüşmede, son durumu öğrenmek üzere söz konusu olay sorulmuş olup cevaben, annenin Kuruma geldiğinden bu yana psikolojik sorunlarının olduğunu, kendisine hem kendi tedavisi hem de çocuğuyla ilgilenmesi için ve çocuğuna bu sürecin zorluklarını ve sorunlarını aksettirmemesi için psiko-sosyal servis görüşmelerini sıklıkla yaptırdıklarını ancak bir sonuç vermediğini, gerek olduğunda disiplin tedbirlerinin de alındığını, tutulanların bahsettiği düzeyde bir cinsel istismar yaşanmamakla birlikte netice itibariyle çocuğun bakımsız kalması sebebiyle mecburen anneden ayrılması kararı almak zorunda kalındığını ve çocuğun Ankara’da bir Çocuk Evine yerleştirildiğini, belirtmişlerdir.”

FİZİKSEL ŞİDDET DE VAR

Rapora yansıyan bir diğer skandalsa infaz ve koruma memurlarına ilişkin oldu. Heyetin görüştüğü tutuklular, bazı infaz ve koruma memurlarının kendilerine fiziksel veya sözlü şiddette bulunabildiğini belirtti. Haklarını kullanmalarının da engellenebildiğini ifade eden mahkûmların iddialarına raporda şöyle yer verildi: “Özellikle tutulanlara karşı yeni gelen/uzun süredir kalan şeklinde bir tasnifle ayrımcı muamelede bulunan personellerin olduğunu belirtmişlerdir. Söz konusu iddialar İdareye, yapılan son görüşmede sorulmuş olup cevaben; personel hakkında zaman zaman şikâyetlerin geldiğini, bu hallerde gereken soruşturma ve tahkikatın ivedilikle yapıldığını, kötü muamelede bulunan personelin tespiti halinde gereken tedbir ve disiplin işlemlerinin taraflarınca yerine getirildiğini belirtmişlerdir.”