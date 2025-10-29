Sındırgı’da önceki gece meydana gelen 6.1’lik depremin artçıları sürüyor: Hasarlı binalar yıkıldı 26 yaralı var

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde önceki gece saat 22.48’de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başta İstanbul ve İzmir olmak üzere Bursa, Çanakkale ve Manisa gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre, depremin derinliği 5.99 kilometre olarak ölçüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Sındırgı’da daha önceki depremden etkilenen ve kullanılmayan üç bina ile iki katlı bir dükkan yıkıldı. Bu yapılarda kimsenin yaşamaması olası can kayıplarını önledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden yaralanan 26 kişinin tedavisinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini bildirdi.

ATOM BOMBASINA EŞ DEĞER

Depremin ardından yurttaşar geceyi yağmur yağışı altında sokakta geçirdi. Balıkesir Valiliği, kent genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 28 Ekim’de bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz sarsıntının Nagazaki atom bombasına eşdeğer enerji açığa çıkardığı belirtirken, bölgedeki etkinliğin uzun süre devam edeceğini belirtti.

Depremin ardından açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 10 Ağustos depreminden sonra Sındırgı’nın güneyinde yürüttükleri arazi çalışmaları sonucunda yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip yeni faylar haritaladıklarını belirterek, “Meydana gelen deprem, 10 Ağustos depremi sonrasında bu bölgede belirlediğimiz fayların tetiklenmesiyle oluştu. Bölgede 5’e varan büyüklükte artçı depremler meydana gelebilir ve bir deprem fırtınası yaşanabilir” diye konuştu.

‘HASARLI EVLERDEN UZAK DURUN’

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sındırgı’daki depremin Gediz grabeni üzerinde gelişen bir horstun kırılması sonucu meydana geldiğini belirterek “Aktaş-Sındırgı/Balıkesir’de bir deprem oldu. Bu bölge bir grabenin (Gediz) horstu. Bu horst parçalanıyor. Üzerinde gelişen Gördes, Demirci, Selendi, Uşak fay hatları deprem üreterek parçalanmaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun” şeklinde yurttaşları uyardı.

ERCA N: YAPI YIKIMLARI İÇİN EŞİK DEĞER 6.2

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı depremine ilişkin, “Sındırgı‘da yapı yıkımları için eşik değer 6.2 dir. Ne var ki önceki depremde yapılar yorulduğu için yıkım eşik değeri aşağı inmiştir. Bu deprem olasılıkla Sındırgı ile gelen ve kırığını kesim yerinde olmuştur artçı depremleri en az 2 ile 3 ay sürecektir. Bu depremin arkasından daha büyük bir depremin gelip gelmeyeceği konusuna söylemek bilimsel olarak mümkün değildir. Ancak şu var ki Sındırgı’da daha büyük bir deprem beklentisi içinde değilim” dedi.