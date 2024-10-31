Yayınlanma: 31.10.2024 - 17:53

Güncelleme: 31.10.2024 - 18:00

Sine-i millete dönmek Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ile yeniden gündeme geldi. Peki, Sine-i millete dönmek ne demek? Sine-i millete dönmek nedir? Sine-i millete dönmek ne anlama gelir?

SİNE-İ MİLLET NEDİR?

"Sine-i millet," Osmanlı döneminden itibaren kullanılan bir terim olup halk arasına dönme anlamına gelir. Bir siyasetçinin veya bir kurumun mevcut görev ve statüsünden istifa ederek halkın arasında, sivil bir konumda varlık göstermeyi tercih etmesi durumunu ifade eder. Genellikle bir protesto veya tepki olarak kullanılan bu kavram, bir nevi halka dönerek onlardan destek istemeyi ifade eder.

SİNE-İ MİLLET NASIL UYGULANIR?

Anayasa, sine-i millet kararının uygulanabilmesi için TBMM Genel Kurulu'nun onayını şart koşuyor. Anayasa'nın 84'ncü maddesi, milletvekili istifasının Genel Kurul'da kabul edilmesini öngörüyor. Madde şöyle, "İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, TBMM Genel Kurulunca kararlaştırılır."

TÜRK SİYASİ TARİHİNDE SİNE-İ MİLLET

Türk siyasal hayatında bilinen ilk sine-i millet girişimi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millî Mücadele sırasında İstanbul Hükümeti tarafından başkente çağırılması üzerine askerlik vazifesinden istifa etmesiyle başlamaktadır.

Sine-i millete dönmeyi fiili olarak günümüze dek gerçekleştiren tek kişi 1989'da Turgut Özal'ın cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası milletvekilliği görevinden istifa eden DYP üyesi Murat Sökmenoğlu'dur. Turgut Özal'ın mecliste gerekli oy oranını almadan seçildiğini ifade ederek bu durumu protesto amacıyla istifa etmiştir.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında:

''Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu: Sine-i Millettir.

Halkın helal oylarıyla seçilmiş bir siyasetçiye yapılan hiçbir hukuksuzluğu ve kayyum garabetini kabul etmiyoruz." dedi.