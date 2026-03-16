Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, son olarak hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törene yürüteçle gelen Dedetaş'ın yürümekte zorlandığı görüldü. Peki, Sinem Dedetaş'ın sağlık durumu nasıl? Sinem Dedetaş hasta mı, hastalığı ne?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, geçtiğimiz günlerde düşmeye bağlı bir kaza geçirdi. Yaşadığı kaza sonrası ayağında iki kırık ve bir çatlak oluştuğu öğrenilen Dedetaş, tedavi sürecinin devam ettiğini açıklamıştı. Kazanın ardından yaptığı açıklamada durumuna değinen Dedetaş, "İki kırık ve bir çatlakla atlatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.