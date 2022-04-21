Sinemadaki özel odada cinsel istismara 23,5 yıla kadar hapis talebi
Ankara'da, sinema salonunda kiraladığı özel odada B.A. (14) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Birol Salih G. (25) hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 23,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Birol Salih G. hakkındaki soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Birol Salih G. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 23,5 yıla kadar hapis talep edildi.
İddianamede, Birol Salih G.'nin B.A.'yla buluşmak için Ankara'ya geldiği ve buluştuktan sonra sinema salonunda oda kiralayıp, birlikte olduğu belirtildi.
Mağdurun rıza göstermesinin soruşturma aşamasında ortaya çıktığı; ancak böyle olsa dahi mağdurun 15 yaşından küçük olması nedeniyle sanığın cezalandırılması talep edildi. Birol Salih G., Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti: İşte o anlar
- Patlayıcı madde operasyonu: Yüzlercesi ele geçirildi
- Fener Rum Patrikhanesi'nde kutsal yağ ayini
- OSB'de korkutan heyelan!
- Selvi Kılıçdaroğlu: Alışacağız, atlatacağız
- Başakşehir'de korkunç kaza: 1 ölü
- 8 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
- Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü kayıp
- TÜGVA binasına bombalı saldırı!
- Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi!
- AYM, seçim kanunu itirazını kabul etti
- Son anketten Cumhur'a kötü haber
- 'Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim'
- SGK'den gurbetçilere kötü haber
- 'Hükümete karşı AKP'de tepki büyüyor'
- Rusya resmen açıkladı: Şehir ele geçirildi
- Koca’dan istifa eden hekimlere ilişkin açıklama
- CHP'li belediye başkanı Erdoğan ile görüştü
- Ankara'da olaylı maç... Tam 5 gol!