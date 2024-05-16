Sınıfta biber gazı patladı! Öğrenciler hastanelik oldu

Samsun’un Çarşamba İlçesi Fatih Ortaokulu’nda sınıfta patlayan biber gazı topu nedeniyle 25 öğrenci gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 13:41
Sınıfta biber gazı patladı! Öğrenciler hastanelik oldu
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Olay, bugün sabah saatlerinde Samsun’un Çarşamba İlçesi Fatih Ortaokulu’nun 6. sınıfında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir öğrenci teneffüs sırasında, eline nasıl ve nereden geçtiği henüz belirlenemeyen biber gazı topu ile oynarken, top aniden patladı. 

Topun patlaması sonucu sınıfa yoğun bir gaz yayıldı. Olay sonrası okulda büyük bir panik meydana gelirken, gazdan etkilenen öğrenciler fenalaştı ve nefes almakta zorlandı.

Okul idaresi ve öğretmenlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 

Gazdan etkilenen 25 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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