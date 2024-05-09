Gazı açıp sohbete dalan döner ustası çakmağı çakınca hastanelik oldu

Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:33

Güncelleme: 09.05.2024 - 12:33

Aziziye ilçesindeki iş yerinde tavuk döneri satan 26 yaşındaki Hakan Arslan, bir hafta önce sabah saatlerinde hazırladığı tavuk döneri pişirmek için ocağa koyup gazı açtığı sırada restorana bir konu sormak için giren kişiyle kısa süreli sohbet etti.

Daha sonra gazın açık olduğunu unutup çakmağı çakan Arslan, meydana gelen parlamada ağır yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla Erzurum Şehir Hastanesi acil servise kaldırılan Arslan, buradaki ilk müdahalenin ardından Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

İki kolu, elleri, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece derin yanıklar oluşan Arslan'ın merkezde tedavisine devam ediliyor.