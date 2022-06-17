Sınıfta kalp krizi geçiren 7 yaşındaki Alperen, kurtarılamadı

Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Alperen Zenbil'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zenbil'in, kalp rahatsızlığı nedeniyle 3 yıl önce Ankara’da tedavi gördüğü öğrenildi.

DHA
17 Haziran 2022 Cuma, 12:08
Sınıfta kalp krizi geçiren 7 yaşındaki Alperen, kurtarılamadı
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Trabzon'da kalp rahatsızlığı bulunan ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi Alperen Zenbil (7) derste geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Vakfıkebir ilçesinde, Cumhuriyet İlköğretim Okulu 1'inci sınıfta öğrenim gören Alperen Zenbil, son ders çıkışına dakikalar kala sırasında fenalaştı. Sınıf öğretmeni tarafından okula çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Alperen’e ilk müdahalede bulundu. Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alperen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Alperen’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

3 YIL ÖNCE TEDAVİ GÖRMÜŞ

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 3 yıl önce Ankara’da tedavi gören Alperen'in karnesini aldıktan sonra hafta sonu tedavi görmek üzere ailesi ile birlikte yeniden il dışına gitmeye hazırlandığı öğrenildi.


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