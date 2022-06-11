Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 13:13

Kaza, 11 Haziran Cumartesi saat 09.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nden meydana geldi. Ankara Yolu Caddesi'nde kent merkezi yönüne giden Onur Muhammet Göksu, kalp krizi geçirince kullandığı 16 V 8924 plakalı minibüs, kontrolden çıktı. Minibüs, metrelerce savrularak kaldırıma çarpıp, akaryakıt istasyonunun marketine daldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İstasyon görevlisi Bayram Çelikel ve markette müşteri olarak bulunan Bilal Arslan'a (42) da bu sırada minibüs çarptı. Akaryakıt istasyonunda çalışan diğer görevliler, kalp krizi geçiren sürücü ile yaralıların yardımına koştu.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan yaralıları ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedaviye alınan yaralılar ile kalp krizi geçiren Onur Muhammet Göksu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.