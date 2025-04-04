Sınıfta söylettiği şarkı tepki çekti: Şırnak'ta öğretmene 'müstehcen şarkı' soruşturması

Yayınlanma: 04.04.2025 - 17:00

Güncelleme: 04.04.2025 - 17:00

Şırnak merkezde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde müzik öğretmeni R.T.Ç.'nin 14 Mart’ta sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, müstehcen ifadelerin yer aldığı bir şarkı sınıfta bir öğrenciye söyletildi.

Ekrana yansıtılan şarkının kapak fotoğrafında ise şiddet içerikli görsel görüldü.

R.T.Ç., tepki çeken paylaşımını kaldırırken, 28 Mart’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.



