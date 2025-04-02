Eğitim Bir-Sen'den 'boykot çağrısı yapanları ihbar edin' mesajı!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 12:16

Güncelleme: 02.04.2025 - 12:19

İktidara yakın Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), CHP'nin de dahil olduğu ve hiçbir alışveriş yapılmamasıyla uygulanacak olan 2 Nisan Tüketim Boykotu hakkında üyelerine "ihbar çağrısı" niteliğinde bir mesaj gönderdi.

Sendikanın işyeri temsilcilerine gönderilen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın boykot çağrısı yapanlar hakkında soruşturma başlattığı da hatırlatılan mesajda, "sosyal medya hesaplarında "boykot" çağrısı yapıp özel mesaj yapan ya da başkasının paylaşımını destekleyecek şekilde yorum yapanların ad soyad bilgileri ve beraber yaptığı paylaşımların görüntüsünün sendikanın e-posta adresine gönderilmesi" isteniyor.

İşte o mesaj:

Üniversite öğrencileri, "Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz" diyerek 2 Nisan’da ‘ekonomik boykot’ yapacaklarını açıklamıştı. Söz konusu çağrıya daha sonra CHP’den destek gelmişti.