Sınır dışı edilecekti: Cihatçı liderin serbest bırakıldığı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 29.12.2023 - 11:02

Güncelleme: 29.12.2023 - 11:02

Kuveyt’te halkı isyana teşvik etmek ve ajanlık suçlamasıyla 2017’de müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakem Al Mutairi’nin 2018’den beri Türkiye’de yaşadığı öğrenildi.

10Haber’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi ülkelerin terör listesinde yer alan ve cihatçı terör örgütlerine destek veren Mutairi’nin 25 Aralık’ta sınır dışı edilmek üzere İstanbul’da gözaltına alındığı ancak dün serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Hakem Al Mutairi 2011 yılında Usame bin Ladin’in ölümünün ardından El Kaide liderini Batı’ya karşı cihadından dolayı tebrik eden bir bildiri yayınlamıştı.

Habere göre, Mutairi’nin Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri’nin yaptırımlar listesinde yer alan El Kaide finansörleri arasında bulunan Abdul Rahman bin Omair Al-Nuaimi ile de ilişkisi bulunuyor.

Mutairi, 2006 yılından bu yana, Al-Nuaimi’nin başkanlığını yaptığı Küresel Saldırganlığa Direnme Kampanyası’nın Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yapıyor.

CİHATÇI TERÖR ÖRGÜTLERİNE FİNANSAL DESTEK

Hakem Al Mutairi’nin Suriye’deki cihatçı gruplardan El Nusra’ya finansal destek sağlayan Kuveyt asıllı Hajjaj bin Fahd al Ajmi ile de yakın ilişkisi var. Hajjaj bin Fahd al Ajmi bir açıklamasında Mutairi’nin Suriye’deki cihatçı gruplara yardım için kendisine 300 bin dolar verdiğini söylemişti. Ajmi ABD ve BM Güvenlik Konseyi ile Mısır, BAE ve Suudi Arabistan tarafından terörist kabul ediliyor ve Interpol’ün arananlar listesinde.

AKP’LİLERLE DİYANETİ DE ZİYARET ETMİŞ!

Hakem Al Mutairi’nin Yasin Aktay’la birlikte Diyanet İşleri Başkanı olduğu dönemde Mehmet Görmez’i ziyaret ettiği ortaya çıktı. Mutairi’nin başta Necmettin Erbakan Üniversitesi, birçok üniversitede konferanslar verdiği öğrenildi. Ortadoğu’daki selefi hareketlerin liderleri arasında kabul edilen Mutairi’nin sınırdışı edip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

TÜRKİYE’DE KİTAP YAYINLAMIŞ

Hakem Al Mutairi’nin Türkiye’de yayınladığı “Ehl-i Sünnet ve Ümmet Projesi” ve “Hürriye ve Tufan” adlı kitapları var. Mutairi kitaplarında cihat vurgusu yapıp doğabilecek siyasi boşlukta yapılması gerekenleri anlatıyor.