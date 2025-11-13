Sınır dışı edilen Nana güvende

Nana’ya Özgürlük İnisiyatifi dün İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada “Nanaxanım Babazade ailesinin tehditleri ve Azerbaycan devletinin muhaliflere dönük sürek avının bir sonucu olarak ülkeden ayrılmak zorunda kaldığından, üç yıldır Türkiye’de yaşıyordu. İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimi gören Nanaxanım, ülkesinde ve Türkiye’de tanık olduğu haksızlıklar karşısında ses çıkarma, insanların, hayvanların, işçilerin, kadınların, LGBTİ+’ların, dili, inancı baskılananların yanında durma, sesine ses olabildiği tüm ezilenlerle dayanışma sorumluluğu içinde hareket ederek kampüslerden ve sokaklardan yükselen mücadelenin bir parçası oldu” ifadelerine yer verdi.