Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sınır dışı edilen Nana güvende

Sınır dışı edilen Nana güvende

13.11.2025 04:00:00
Güncellenme:
Damla Polat
Takip Et:
Sınır dışı edilen Nana güvende

İstanbul Üniversitesi’ndeki yemek zamları protestosuna katıldığı gerekçesiyle 21 Ağustos’ta gözaltına alındığı sırada kötü muameleye maruz kalıp çıplak arama ve fiziksel şiddet uygulandığı iddia edilen Nanaxanim Babazade’nin Türkiye’den sınır dışı edildiği ancak güvende olduğu öğrenildi.

Nana’ya Özgürlük İnisiyatifi dün İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada “Nanaxanım Babazade ailesinin tehditleri ve Azerbaycan devletinin muhaliflere dönük sürek avının bir sonucu olarak ülkeden ayrılmak zorunda kaldığından, üç yıldır Türkiye’de yaşıyordu. İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimi gören Nanaxanım, ülkesinde ve Türkiye’de tanık olduğu haksızlıklar karşısında ses çıkarma, insanların, hayvanların, işçilerin, kadınların, LGBTİ+’ların, dili, inancı baskılananların yanında durma, sesine ses olabildiği tüm ezilenlerle dayanışma sorumluluğu içinde hareket ederek kampüslerden ve sokaklardan yükselen mücadelenin bir parçası oldu” ifadelerine yer verdi.

İlgili Konular: #sınır dışı #Protesto