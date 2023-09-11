Sinir krizi geçirdi, kelepçelenerek ambulansa taşındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sinir krizi geçiren ve kendini eve kilitleyen vatandaşa itfaiye ekipleri 3. kattaki dairenin penceresinden girerek ulaştı. Kelepçelenerek ambulansa taşınan vatandaş, güçlükle sakinleştirildi.

İHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 14:06
Sinir krizi geçirdi, kelepçelenerek ambulansa taşındı
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Arapçeşme Mahallesi Doktor İlhami Karagöz Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın 3. katında, sinir krizi geçiren H.K. (51) kendini eve kilitledi. H.K.’ye ulaşmayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince dairenin kapısı çalınsa da H.K kapıyı açmadı. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri teleskobik merdiven yardımıyla dairenin penceresinden içeriye girdi.

ZOR ANLAR YAŞATTI

H.K., polis ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Güçlükle sakinleştirilen H.K. kelepçelenerek ambulansa taşındı. H.K. ambulansa bindirildikten sonra kelepçe çıkarılarak, Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.


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