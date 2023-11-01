Sinir krizi geçirince ailesi ile oturduğu evi yakıp, kaçtı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 13:10

Güncelleme: 01.11.2023 - 13:11

Osmangazi ilçesi Esenevler Mahallesi Gül Sokak'taki 5 katlı binada, saat 11.00 sıralarında en üst katta anne ve babası ile yaşayan, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Erkan B., evde yalnız olduğu sırada sinir krizi geçirdi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Erkan B. evi ateşe verip, kaçtı. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, polis Erkan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.