Sinir krizi geçirince ailesi ile oturduğu evi yakıp, kaçtı
Bursa'da sinir krizi geçiren ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Erkan B. (28), ailesi ile oturduğu evi ateşe verip, kaçtı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, Erkan B. polis ekiplerince aranıyor.
Osmangazi ilçesi Esenevler Mahallesi Gül Sokak'taki 5 katlı binada, saat 11.00 sıralarında en üst katta anne ve babası ile yaşayan, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Erkan B., evde yalnız olduğu sırada sinir krizi geçirdi.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Erkan B. evi ateşe verip, kaçtı. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, polis Erkan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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