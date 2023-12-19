Sinir krizi geçirince araca saldırdı: Kaput çöktü!

İki kişi arasında çıkan kavgada bir şahıs, park halindeki aracın kaputunu yumrukladı. Sahibinin de içinde oturduğu aracın kaputunda yumruk darbelerinin ardından göçük meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:59
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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Gökalp Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle taraflardan biri tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. O esnada yanlarında bulunan arkadaşları ve çevredeki yurttaşlar kavgayı ayırmak için araya girmeye çalıştı.

KAPUTU GÖÇERTTİ

Şahıslardan birisi sinirlerine hakim olamayarak içerisinde sürücüsü bulunan park halindeki aracı yumrukladı. Araç sürüsünün de kavgayı ayırmak için arabasından indiği görülürken yumruk darbelerinin sonucunda aracın kaputunda göçük meydana geldi.

O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


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