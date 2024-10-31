Sınırda kontrol yapılan TIR'da 100 kertenkele 243 tarantula bulundu!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 13:09

Güncelleme: 31.10.2024 - 13:11

Bulgaristan’dan Türkiye’ye gitmekte olan Türk plakalı bir TIR, yüksüz olarak kontrol noktasına geldi.

Türk vatandaşı olan sürücü, beyan edilecek eşya taşımadığını belirtti. “Risk analizi” yöntemine göre araç, detaylı bir gümrük muayenesine tabi tutulacak şekilde seçildi.

Yapılan kontrollerde gümrük görevlileri sürücü kabininde yatağın altında 100 adet leopar kertenkelesi (gece kertenkelesi) ile dolu strafor kutu buldu. Yine yatağın altındaki başka bir karton kutuda, içinde gececi bir örümcek türü olan 243 tarantulanın gizlendiği tüpler bulundu.

Egzotik hayvanlar alıkonuldu ve hemen Haskovo Bölgesi Mineralni Bani’deki teraryuma teslim edildi. Sürücüye Gümrük Kanunu uyarınca bir işlem yapıldı.

Bulunan egzotik hayvanların, küçük boyutları sebebiyle evcil hayvan olarak tercih edildiği bildirildi.