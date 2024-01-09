Polisten milyon dolarlık kertenkele baskını

Yayınlanma: 09.01.2024 - 11:09

Güncelleme: 09.01.2024 - 11:09

Polisten yapılan açıklamada, 257 kertenkele ve üç yılana el konulduğu ve hayvanların kötü koşullarda yaşadığı belirtildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, polis tarafından el konulan hayvanlar tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

Konuyla ilgili biri kadın 4 kişinin Sidney'de tutuklandığı ve el konulan sürüngenlerin toplam değerinin 1,2 milyon Avustralya doları (yaklaşık 25 milyon lira) olduğu ifade edildi.

Avustralya polisi, eylülde 59 kertenkelenin Hong Kong'a kaçırılırken yakalanması üzerine konuyla ilgilenmek için yeni bir birim kurmuştu.

Birkaç hafta önce Sidney'de bir eve yapılan baskında 118 kertenkele, üç yılan, 8 yumurta ve 25 ölü kertenkele ele geçirilmişti.

Şüpheli 4 kişinin suçlu bulunmaları halinde 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları bekleniyor.

Hong Kong son yıllarda ekzotik hayvanların uluslararası ticaretinde öne çıkan merkezlerden biri olarak gösteriliyor.

ADM Vakfı tarafından 2021'de yapılan bir araştırmaya göre, 5 yıllık periyotta en az 84 ülkeden 4 milyon canlı hayvan Hong Kong'a getirildi.