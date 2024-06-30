Sınırdaki mayınlı arazide anız yangını
Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki mayınlı sınır bölgesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi ile Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki mayınlı sınır bölgesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyerek anız tarlasına sıçrayan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sondaj aracına sıçramadan söndürüldü.
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