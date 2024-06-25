Gaziantep'te anız yangını: Zeytin ve üzüm bağları zarar gördü

Gaziantep’in İslahiye İlçesinde, anız yangınında 10 dönüm anız yanarken, 200 zeytin ağacı ve 400 üzüm bağı zarar gördü.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 10:20
Gaziantep'te anız yangını: Zeytin ve üzüm bağları zarar gördü
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İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta Şahmaran Mahallesi kırsalında dün akşam saatlerinde anızların tutuşmasıyla başlayan yangın rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki zeytin bahçesi ve üzüm bağlarına sıçradı.

İtfaiye ekiplerine, çiftçiler traktörleriyle destek verdiği yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında,10 dönüm anız yanarken, 400 üzüm bağı ile 200 zeytin ağacı da zarar gördü.


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