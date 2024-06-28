Son Dakika... Silivri’de anız yangını: Yerleşim yerlerine ilerliyor!

Yayınlanma: 28.06.2024 - 16:30

Güncelleme: 28.06.2024 - 16:44

Silivri Selimpaşa'da anızda çıkan yangın büyüdü.

Büyüyen yangında alevler yerleşim bölgesine yaklaşıyor.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına havadan da müdahale ediliyor.