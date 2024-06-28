Son Dakika... Silivri’de anız yangını: Yerleşim yerlerine ilerliyor!
Son dakika haberi... Silivri Selimpaşa’da anızdan çıkan yangın büyüdü. Yangının evleri doğru ilerlemesi üzere olay yerine ekipler sevk edildi.
Silivri Selimpaşa'da anızda çıkan yangın büyüdü.
Büyüyen yangında alevler yerleşim bölgesine yaklaşıyor.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına havadan da müdahale ediliyor.
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