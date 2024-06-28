Son Dakika... Silivri’de anız yangını: Yerleşim yerlerine ilerliyor!

Son dakika haberi... Silivri Selimpaşa’da anızdan çıkan yangın büyüdü. Yangının evleri doğru ilerlemesi üzere olay yerine ekipler sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 16:30
Son Dakika... Silivri’de anız yangını: Yerleşim yerlerine ilerliyor!
Abone Ol google-news

Silivri Selimpaşa'da anızda çıkan yangın büyüdü.

Büyüyen yangında alevler yerleşim bölgesine yaklaşıyor.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına havadan da müdahale ediliyor.


silivri haberleri Yangın haberleri yerleşim yeri haberleri

İlgili Haberler

Adıyaman'da yangın: Ekipler müdahale ediyor!

Adıyaman'da yangın: Ekipler müdahale ediyor!
Diyarbakır'da restoran bacasında korkutan yangın!

Diyarbakır'da restoran bacasında korkutan yangın!
Mardin-Diyarbakır sınırındaki yangında kurtarılan hayvanlar çiftlikte bakıma alındı

Mardin-Diyarbakır sınırındaki yangında kurtarılan hayvanlar çiftlikte bakıma alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler