Sınırdan giriş yapan İranlılar:





Tahran ve Tebriz başta olmak üzere İran’ın birçok kentinde askeri noktaların hedef alındığı saldırıların yankısı sürerken, tatil veya ticaret amacıyla Türkiye’ye gelen İranlılar, sınır kapısında duygularını dile getirdi.

İsrail’in saldırılarını "kabul edilemez" olarak nitelendiren bazı turistler, ülkelerinde büyük bir öfke ve intikam duygusunun hâkim olduğunu belirtti. Saldırıların sadece askeri hedefleri değil, halkın moralini de doğrudan etkilediğini ifade eden vatandaşlar, dünya kamuoyunun sessizliğine ise tepki gösterdi. Gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, bölgede tansiyonun daha da yükselmesinden endişe duyduklarını dile getiriyor.

Saldırılara ilişkin konuşan Abdullah Hoseyin isimli İranlı "İran ve İsrail arasında işler çok sıcak ilerliyor. Hem sivil hem de komutanlardan ölenler oldu. Bu konuda biraz dertliyiz. Diğer taraftan da intikam hissi var. İran’da farklı görüşler var ama genel olarak tepkiler aynıdır. Anladığım kadarıyla İran’ın attığı adımlarla bu gidişat biraz daha sert bir noktaya gelecektir" dedi.

Bir başka İranlı ise "Biz İsrail'den nefret ediyoruz. Bizim de bombalar İsrail'e gidecek inşallah. Türk kardeşlerimizden de bekliyoruz bizle beraber. Onlar da nefret ediyor" ifadelerini kullandı.