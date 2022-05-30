Sınırdan 'kaçak' geçirilen uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde jandarma ekipleri takibe aldıkları aracın içerisinde Suriye sınırından kaçak yollarla geçirildiği belirlenen uzun namlulu silah, av tüfekleri, tabanca ile mermiler ele geçirdi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırından kaçak yollarla geçirdiği uzun namlulu silah ve tabancaları satmak için müşteri arayışında olan Ş.D. isimli şahsı Suruç ilçesinde takibe aldı.
Şahsın kullandığı araca operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada Suriye’nin Ayn El Arap kentinden getirildiği öğrenilen 1 adet uzun namlulu silah, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet dürbün, 4 adet bıçak, silahlara ait yedek parçalar ile çok sayıda mermi ele geçirdi.
EVİNDE 14 ADET 'KEKLİK' BULUNDU
Gözaltına alınan şahıs jandarma karakoluna götürülürken evinde yapılan aramada ise beslenmesi ve avlanması yasak olan 14 adet keklik, kekliklerin içerisinde tutulduğu kafesler ve çok sayıda av malzemesi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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