Sinirini çöp kutusundan çıkardı
Bursa'da yanındaki kadınla tartışan bir kişi çöp kutusunu tekmelemeye başladı. Şahsın ayakkabısı kutuya sıkıştı.
Bursa’da yanındaki kadınla konuşurken sinirlenen bir kişi, yol kenarındaki plastik çöp kutusuna tekmeler yağdırdı. Ayağı kovada takılı kalan kişinin o anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'da yaşanan olay, izleyenleri gülümsetti. Çöp kovasının kırılmasının ardından güvenlik kameralarını izleyenler gözlerine inanamadı.
Yanındaki kadınla birlikte gece 00.05 sıralarında konuşa konuşa ilerleyen adam, bir anda sinirine hakim olamadı.
Sokaktaki plastik çöp kovasını gözüne kestiren adam, sinirini kovadan çıkarmak istedi.
Çöp kovasını tekmeleyen adam ayağını son arda kovanın içinde kalmaktan kurtarırken ayakkabısını ise kurtaramadı.
Daha sonra ayakkabısını çöpün içinden alıp giyen adam, yanındaki kadınla birlikte yoluna devam etti.
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