Sinop’ta bozuk yollara patates ekerek tepki gösteren yurttaş: 'Elinde fidesi olan, patatesi olan varsa gelsin, eksin'

Sinop'un Türkeli ilçesi Tümerkan Mahallesi’nde ikamet eden Utku Çelik, uzun süredir Türkeli Belediyesi tarafından onarılmayan bozuk yollara yaptığı eylemle dikkat çekti.

Yolun ortasında oluşan derin çukurları toprakla dolduran Çelik, sembolik olarak patates ekimi gerçekleştirdi.

''Patates ekeceğiz bundan sonra''

Utku Çelik, şöyle konuştu:

"Tümerkan Mahallemize patates ekiyoruz. Elinde fidesi olan, patatesi olan varsa gelsin. İhtiyacı olan eksin. Bol bol tarlamız var, tarlamız geniş. Herkes ekecek bağ, bahçe yeri var. Sıkıntı yok. Patateslerimiz de burada. Belediye size iyilik yapıyor. Adamlar mahsus yapmıyorlar işte patates ekeceğiz diye. Patates ekeceğiz bundan sonra."