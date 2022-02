Sinoplu manav: '2 ay önce salatalığın kilosunu 5 TL'ye satıyorduk, şimdi tanesi 5 TL'ye geliyor'

13 Şubat 2022 Pazar, 11:35

Sinop’ta manavlık yapan Gökhan Canel, sattığı ürünlere son iki ay içerisinde yüzde 50 ila yüzde 100 zam geldiğini söyledi.

Canel, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışı ANKA Haber Ajansı’ndan Mustafa Usta'ya değerlendirdi. Zamlara dikkat çeken Canel, “İki ay önce salatalığın kilogramını 5 TL’ye satıyorduk, şimdi tanesi 5 TL’ye geliyor… Ben, evlere servise gittiğimde sipariş fişi yazmaya utanıyorum. 50-100 TL’lik siparişler 300 TL oldu. Müşteri geliyor, ‘2 kilogram salatalık ver’ diyor, ama ben ilk başta fiyatını söylüyorum. Çünkü 2 kilogram salatalık olmuş 50 TL” dedi.

Canel, şunları söyledi:

"MÜŞTERİYE ÖNCE FİYATINI SÖYLÜYORUM"

"Biz, 24 TL’ye salatalık alıyoruz, 25 TL’ye satıyoruz. İki ay önce salatalığın kilogramını 5 TL’ye satıyorduk, şimdi tanesi 5 TL’ye geliyor. Her hafta değil her gün zam geliyor. Muza da nazar değdi. ‘Muz iyi’ diyorlardı, muza da zam geldi. 10 liraydı, 15 lira oldu. Birdenbire yüzde 50 zam geldi. 8,8 buçuk liraya elmanın alışı var. Biz, 10 liraya satıyoruz, haliyle para kazanamıyoruz. 10-12 TL’den sattığımızı düşünsek bir ailede 4-5 kişi var. Bazı meyveler uygundu, onlara da zam geldi. Ama insanlarda meyve yiyecek hal kalmadı ki. Yemek yapmak için karnabahar bile 12-15 TL olur mu? Ispanak 15 TL. Eskiden 5 TL’ydi. İnsanlara elma, portakal lazım değil ki. Patates bile 6-7 TL. Ben, evlere servise gittiğimde sipariş fişi yazmaya utanıyorum. 50-100 TL’lik siparişler 300 TL oldu. Müşteri geliyor, ‘2 kilogram salatalık ver’ diyor, ama ben ilk başta fiyatını söylüyorum. Çünkü 2 kilogram salatalık olmuş 50 TL. Sadece 50 TL salataya verse 300-400 lira harcayacak. Ben önce müşteriye fiyatını söylüyorum, malzemeyi söylemeden. Her gün benzine zam geliyor. Her gün her şeye zam geliyor. Hiç düşme yok."