Sinop’ta 16 kişiyi 4 milyon lira dolandıran şahıs tutuklandı

Sinop’un Boyabat ilçesinde kripto para yatırımı vaadiyle kandırdığı 16 kişiyi 4 milyon TL dolandıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2023 - 11:23
Sinop’ta 16 kişiyi 4 milyon lira dolandıran şahıs tutuklandı
Abone Ol google-news

Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan M.A., kripto para yatırımıyla kısa yoldan zengin olma vaadiyle kandırdığı 16 kişiyi toplamda 4 milyon TL dolandırdı.

Şikayetler üzerine harekete geçen Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sinop dolandırıcı dolandırıcılık

İlgili Haberler

ABD'li Senatör Ron Johnson, Biden ailesini dolandırıcılıkla suçladı

ABD'li Senatör Ron Johnson, Biden ailesini dolandırıcılıkla suçladı
İYİ Parti'den 'dolandırıcı ve küfürbaz aday' iddialarına yanıt

İYİ Parti'den 'dolandırıcı ve küfürbaz aday' iddialarına yanıt
Sosyal medyada 'fitre' dolandırıcılığı uyarısı

Sosyal medyada 'fitre' dolandırıcılığı uyarısı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler