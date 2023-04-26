Sinop’ta 16 kişiyi 4 milyon lira dolandıran şahıs tutuklandı
Sinop’un Boyabat ilçesinde kripto para yatırımı vaadiyle kandırdığı 16 kişiyi 4 milyon TL dolandıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan M.A., kripto para yatırımıyla kısa yoldan zengin olma vaadiyle kandırdığı 16 kişiyi toplamda 4 milyon TL dolandırdı.
Şikayetler üzerine harekete geçen Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti.
Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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