Sosyal medyada 'fitre' dolandırıcılığı uyarısı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 09:41

Güncelleme: 18.04.2023 - 09:42

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, ramazan ayında vatandaşların duygularını suistimal ederek sosyal medyada yardım ve ihtiyaç sahibi olduğunu belirten kötü niyetli kişilerin, 'fitre' adı altında para istediği paylaşımların arttığına dikkati çekti.

Çoğunluğu sahte hesaplarda, hasta çocuğuna bakabilmek, ekonomik sıkıntı yaşadığı için 'fitre' talebinde bulunulan paylaşımlar yapıldığına değinen Gündüz, iyi niyetli insanların bu yöntemle ekonomik destekte bulunmasının ardından dolandırıldığını anlayıp, şikayette bulunduklarını söyledi.

Ramazan ayında sosyal medyada 'fitre' dolandırıcılığına yönelik şikayetlerde artış olduğunu vurgulayan Gündüz, sosyal medya kullanıcılarına para gönderdikleri kişinin gerçekten ihtiyaç sahibi olup, olmadığını araştırmaları yönünde uyarı yaptı.

Sosyal medyada yardım kampanyalarının valilik izniyle düzenlenebildiğini anlatan Gündüz, bazı hesaplardan da ekonomik sıkıntı nedeniyle yardım çağrısında bulunulduğunu dile getirdi.

HER PAYLAŞIMA İNANMAYIN

Çoğunluğu sahte hesaptan fitre talebiyle yapılan yardım duyurularında dolandırıcıların, insanların iyi niyetini suistimal ederek paralarını aldığını aktaran Gündüz, şöyle konuştu: