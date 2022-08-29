Sinop'ta bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.

AA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:27
Sinop'ta bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
Abone Ol google-news

Gökdere Mahallesi Kaya Sokak'ta bir evde yalnız yaşayan kadının yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sultan Karaaslan'ın (48), bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi.

KURTARILAMADI

Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Karaaslan'ın evinden ayrıldığı belirlenen, ayakkabı ve giysilerinde kan lekesine rastlanılan şüpheli A.A'yı (47) yakaladı.

Gözaltına alınan A.A. Emniyet'e götürüldü.


Sinop bıçak Cinayet kadın cinayetleri kadın cinayeti

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler