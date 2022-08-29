Sinop'ta bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.
Gökdere Mahallesi Kaya Sokak'ta bir evde yalnız yaşayan kadının yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sultan Karaaslan'ın (48), bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi.
KURTARILAMADI
Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, Karaaslan'ın evinden ayrıldığı belirlenen, ayakkabı ve giysilerinde kan lekesine rastlanılan şüpheli A.A'yı (47) yakaladı.
Gözaltına alınan A.A. Emniyet'e götürüldü.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu
- Peker, yeni video yayımladı
- 7 isim için harekete geçildi
- Uzmanından kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı
- AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama
- Bir açıklama da Serhat Albayrak cephesinden geldi
- '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde
- Ormanda yürümek artık ücretli
- Taliban duyurdu: Rusya'dan gaz ve petrol tedarik edecek
- SPK'den Sineren ve 'ilgililer' hakkında suç duyurusu