İzmir’de 6 aylık hamile kadın oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA
26 Ağustos 2022 Cuma, 09:42
İzmir’de 6 aylık hamile kadın oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklandı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün akşam saat 21.45 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde iddiaya göre, 35 yaşındaki Esra Y. ile ilk eşinden olan oğlu 18 yaşındaki Y.A. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın ardından Y.A., annesi Esra Y.’yi 15 kez bıçakladı. Esra Y. yaralanırken, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak burada ameliyata alındı. 

Öte yandan, şüpheli Y.A., suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 



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