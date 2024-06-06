Sinop'ta bir kişi çamaşır suyundan zehirlendi

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Gencek köyünde bir kişi çamaşır suyundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 08:23
Sinop'ta bir kişi çamaşır suyundan zehirlendi
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İlçenin Gencek köyü Çayağzı Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Demiral akşam saatlerinde evinde çamaşır suyu ile temizlik yaparken zehirlendi.
Demiral’a ilk müdahale Kastamonu’nun Çatalzeytin İlçe Hastanesi’nde yapıldı. Müdahaleden sonra Demiral, Kastamonu’nun İnebolu İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.


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