Sinop'ta bir kişi çamaşır suyundan zehirlendi
Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Gencek köyünde bir kişi çamaşır suyundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
İlçenin Gencek köyü Çayağzı Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Demiral akşam saatlerinde evinde çamaşır suyu ile temizlik yaparken zehirlendi.
Demiral’a ilk müdahale Kastamonu’nun Çatalzeytin İlçe Hastanesi’nde yapıldı. Müdahaleden sonra Demiral, Kastamonu’nun İnebolu İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstenilen rakam belli oldu
- Yeni başkan Ekrem İmamoğlu
- Türkiye'den 5 üniversite ilk 500'de
- Yerine kayyum atanan Akış'a hapis cezası
- Real Madrid'den Arda Güler kararı
- Çiftliğinde 10 binden fazla ceset parçası bulundu!
- Akşener Saray'a çıkıyor
- Dışişleri'nde 'Fetullah Gülen' gündemi
- Erdoğan ile görüşmesinin tarihini verdi
- Akşener'e 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' iddiası!