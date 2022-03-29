Sinop’ta Demirci köyü balıkçı barınağı yolunda çatlak oluştu, toprak kabardı

29 Mart 2022 Salı, 16:46

Olay, Sinop merkeze bağlı Demirci köyündeki balıkçı barınağında yaşandı.

Sinop’ta son günlerde etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrası, 2016 yılında faaliyete geçirilen Demirci Köyü barınağı ve çevresindeki sarp arazide heyelan oluştu. Heyelan sebebiyle barınaktaki kulübe ve elektrik hatları hasar görürken, beton zeminde de çatlak ve çökmeler oluşurken yetkililer tarafından hala bir çalışma başlatılmadı. Barınakta her geçen gün çökmeler ve toprak kaymaları meydana geliyor.

DENİZ TARAFINDA KAYMA



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Demirci Köyü limanındaki balıkçılardan Recep Çalışkan şunları söyledi:

"Burada daha önceden toprakta kaymalar olmuştu. Buradaki toprak kabarmıştı. Şimdi ise kayan yerlerden hariç denize doğru ön taraftaki toprak da yaklaşık 30 cm kabarma meydana geldi. Yolun haricinde de deniz tarafında kayma var. Ayrıca oluşan yarıklardan su birikintileri denize doğru gidiyor. Obruk dediğimiz olay gibi bir durum. Burada zaten herkes mağdur oldu. Buraya nasıl bir önlem alıyorlar ne gibi bir çalışma yapıyorlar bunu bilmiyoruz".











