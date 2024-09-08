Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #Sinop #uyuşturucu
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