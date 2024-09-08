Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 17:13

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Sinop #uyuşturucu

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