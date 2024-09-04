Tekirdağ’da Jandarma operasyonları: Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Eylül 2024 tarihinde yapılan denetimlerde, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonlarda üç farklı şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 15:56
Tekirdağ’da Jandarma operasyonları: Uyuşturucu ve silah ele geçirildi
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Ergene Velimeşe Mahallesi’nde E.E. isimli şahsın kaba üst aramasında, 4 gram skunk ele geçirildi. Aynı gün Çerkezköy Namık Kemal Mahallesi’nde, E.D. isimli şahsın aracında yapılan aramada 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet fişek bulundu. Ayrıca, Çerkezköy Atatürk Mahallesi’nde B.A. isimli şahsın kaba üst araması sonucunda 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarına karşı önemli adımlar atıldı. Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.


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