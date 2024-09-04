Tekirdağ’da Jandarma operasyonları: Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Yayınlanma: 04.09.2024 - 15:56

Güncelleme: 04.09.2024 - 15:56

Ergene Velimeşe Mahallesi’nde E.E. isimli şahsın kaba üst aramasında, 4 gram skunk ele geçirildi. Aynı gün Çerkezköy Namık Kemal Mahallesi’nde, E.D. isimli şahsın aracında yapılan aramada 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet fişek bulundu. Ayrıca, Çerkezköy Atatürk Mahallesi’nde B.A. isimli şahsın kaba üst araması sonucunda 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarına karşı önemli adımlar atıldı. Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.