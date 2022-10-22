Sinop’ta emlak dolandırıcılığı: Aynı evi 14 farklı kişiye kiralamış
Sinop’ta bir kişi aynı evi 14 yurttaşa kiralayarak komisyon aldı. Yurttaşları mağdur ettiği iddia edilen emlakçı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sinop’ta emlak alım-satım ve kiralama işiyle uğraştığı iddia edilen G.K., hakkında yapılan şikayetler üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
İddiaya göre şahıs, bazı ikametleri ev sahiplerinin bilgisi dışında 14 ayrı kişiye kiraladı. Ayrıca satış vaadiyle bir arsa üzerinden yine çok kez kapora alarak vatandaşları mağdur etti. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yapılan şikayetler üzerine şüpheli G.K. gözaltına alındı.
Sinop Adliyesi’ne çıkarılan şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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