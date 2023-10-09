Sinop'ta feci kaza... Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Sinop'un Boyabat ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sinop-Boyabat yolu Üzümlü mevkisinde saat 13.30 sıralarında İsa Memiş (50) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önündeki kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunun 5 kişi sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan 5 kişiden Kazım Biber ve Şükriye Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan İsa Memiş ve Şengün Topal da doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Durumu ağır olan Şennur Memiş ise Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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