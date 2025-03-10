Sinop’ta heyelan: Köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop’un merkeze bağlı Çakıldak köyünde akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı.

Sinop’ta heyelan: Köy yolu ulaşıma kapandı
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AA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 14:04

Sinop’un merkeze bağlı Çakıldak köyü Gedi Mahallesi’nde karların erimesiyle birlikte yumuşayan toprak heyelana neden oldu. Yüksek yamaçtan kopan toprak parçası ağaçları devirdi, köy yolunu ulaşıma kapadı.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı toprak kayması nedeniyle mahallede ulaşım tamamen durdu.


Etiketler: #Sinop #köy yolu

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