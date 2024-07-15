Sinop’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Sinop’un Ayancık ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 11.00 sıralarında Ayancık ilçesi Aliköy köyü mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bülent Güven’in (60) kullandığı 41 SC 935 plakalı hafif ticari araç, Sinop-Ayancık istikametine seyir halindeyken karşı şeritten gelen Fatih Turhan (52) idaresindeki 06 YEU 92 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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