Sinop’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Sinop’un Ayancık ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 13:07
Sinop’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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Feci kaza, saat 11.00 sıralarında Ayancık ilçesi Aliköy köyü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bülent Güven’in (60) kullandığı 41 SC 935 plakalı hafif ticari araç, Sinop-Ayancık istikametine seyir halindeyken karşı şeritten gelen Fatih Turhan (52) idaresindeki 06 YEU 92 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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