Trabzon'da 2 ölü yunus sahile vurdu
Şubat ayından bu yana 80'den fazla yunus hayatını kaybetti. Son olarak Trabzon'da 2 ölü yunus sahile vurdu.
Trabzon’un Sürmene ilçesi sahiline geçen hafta kayalığa vuran ölü yunusun ardından, aynı sahilin kumsalında 2 ölü yunus daha görüldü.
İlçe sahilinde yürüyüş yapanlar, kumsal ve kayalık alanda hareketsiz 2 yunus olduğunu fark etti. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunuslar için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne haber verildi. Gelen ekipler, öldükleri belirlenen, vücudunda kesici ya da delici alet yaraları görülmeyen yunusları, sahilden kaldırdı. Geçen hafta sahilde kayalık alana 1 ölü yunus daha vurmuştu.
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