Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Sinop'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sinop'ta H.B.'nin kullandığı 57 FF 885 plakalı otomobil, Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde K.K. idaresindeki 55 E 2178 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çarparak devrildi.
Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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