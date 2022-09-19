Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sinop'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

AA
19 Eylül 2022 Pazartesi, 15:36
Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Sinop'ta H.B.'nin kullandığı 57 FF 885 plakalı otomobil, Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde K.K. idaresindeki 55 E 2178 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çarparak devrildi.

Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


kaza Sinop yaralı

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