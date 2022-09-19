CHP'li isimden 6'lı masa eleştirilerine sert çıkış: Asıl cadı kazanı AKP'de 'Soylu bir yerden, Akar bir yerden...'

19 Eylül 2022 Pazartesi, 15:12

CHP Meclis Üyesi Eren Erdem, katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altılı Masa'nın çıkaracağı adayın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında çok kuvvetli olacağını vurgulayan CHP'li Erdem, "Kesinlikle Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı yüzde 56'ya gelmiş durumda. Altılı Masa kendi içinde belirlediği adayla yüzde 60 düzeyinde bir oy oranıyla Erdoğan karşısında kazanacak" dedi.

Eren Erdem, AKP'nin bunun farkında olduğunu dile getirerek "Bu yüzden altılı masa üzerinde bir operasyon yapmaya çalışıyorlar. Altılı Masa'yı karıştırmaya çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

'ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR'

CHP'li Erdem, "Türkiye'ye önerdiğimiz yönetme modelimiz konusunda fikir ayrılığımız yok. Ortak metinler Altılı Masa'nın tamamından kabul görmüş durumda. Kamuoyunda bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Kamuoyu müsterih olsun liderler konuşuyor, hiçbir problem yok" ifadelerini kullandı.

Erdem, "Bugün aynı parti içinde birbirine düşman insanlardan mütevellit bir siyasi iktidar tarafından yönetiliyoruz" sözleriyle asıl problemin AKP iktidarında olduğunu vurguladı.

CHP'li Erdem, "Esas cadı kazanı orası, Süleyman Soylu bir yerden Hulusi Akar bir yerden, Berat Albayrak bir yerden... Bakın buradan açıklıyorum yeni bir anket geliyor. Erdoğan aday olmazsa Cumhur ittifakının adayı kim olsun anketi! Sayın Cumhurbaşkanını uyarıyorum. Süleyman Soylu'ya dikkat etsin. Sizin için çok büyük bir tehdit arz ediyor. Sürekli altılı masa neden tartışılıyor asıl kaynayan kazan orada. Lobi çalışmaları, medya kanalları. Altılı Masa'da ne var canım üç kişi farklı düşünmüş o kadar yani" ifadeleriyle açıklamasını bitirdi.