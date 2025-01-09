Sinop'ta kalp krizi geçiren doktor kurtarılamadı!
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Özcan Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Özcan Yılmaz, akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle sağlık acil servise kaldırıldı.
Yılmaz’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Doktor Yılmaz'ın, kentte sevilen ve hastalara her zaman yardım eden kişiliği ile bilindiği aktarıldı.
Etiketler: #Doktor #Hastane #kalp krizi #Sinop
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