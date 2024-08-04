Geleneksel lezzetin sırrı: Kazandibi tarifi

Yayınlanma: 04.08.2024 - 17:42

Güncelleme: 04.08.2024 - 17:42

Bu tarif ile evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz kazandibi, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri olarak herkesin beğenisini kazanacak.

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı pirinç unu

1 çay bardağı buğday nişastası

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı tereyağı

2-3 yemek kaşığı pudra şekeri (tabanı için)

Hazırlık

Malzemeleri Karıştırın: Süt, toz şeker, pirinç unu ve buğday nişastasını derin bir tencerede karıştırın. Malzemeler iyice karışana kadar çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam edin.

Kaynayana Kadar Pişirin: Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Karışım koyulaşıp muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin. Muhallebi kıvamını aldığında vanilini ekleyip karıştırın ve ocağın altını kapatın.

Tereyağı ve Pudra Şekeri ile Tabanı Hazırlayın: Geniş ve yayvan bir tepsiyi (tercihen bakır veya teflon) ocakta ısıtın. Isınan tepsiye tereyağını ekleyip eritin. Eritilen tereyağının üzerine pudra şekerini serpiştirin. Bu aşamada pudra şekerinin eşit şekilde yayılmasına özen gösterin.

Muhallebiyi Dökün: Hazırladığınız sıcak muhallebiyi, tereyağı ve pudra şekeri serpilmiş tepsiye dökün. Tepsiyi ocak üzerinde kısık ateşte çevirerek muhallebinin altının karamelize olmasını sağlayın. Bu işlem sırasında dikkatli olun, muhallebinin altı yanmadan karamelize olmalıdır.

Soğutun: Karamelize olan muhallebiyi ocaktan alın ve oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Oda sıcaklığına gelen tatlıyı buzdolabına kaldırarak en az 2-3 saat dinlendirin. Soğuyan tatlıyı dilimleyerek servis edin.