Imane Khelif'in rakibinden olay sözler: 'Kazanamam o bir erkek'

Yayınlanma: 04.08.2024 - 19:23

Güncelleme: 04.08.2024 - 19:23

2024 Paris Olimpiyatları'nın dünya genelinde en çok tartışılan ismi Cezayirli boksör Imane Khelif, bir kez daha odak noktası haline geldi.

"KAZANAMAM O BİR ERKEK"

Kadınlar 66 kilo branşında mücadele eden Imane Khelif, çeyrek finalde Macar boksör Luca Anna Hamori ile karşılaştı ve rakibini 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Raunt arasında antrenörünün direktiflerine cevap veren Hamori'nin, "Kazanamam o bir erkek" dediği görüntüler ortaya çıktı ve bu sözler sosyal medyada gündem oldu.