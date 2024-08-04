Imane Khelif'in rakibinden olay sözler: 'Kazanamam o bir erkek'

Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kilo branşı çeyrek finalinde karşılaştığı Macar sporcu Luca Anna Hamori'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi. Macar Hamori'nin raunt arasında antrenörüne söylediği sözler dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 19:23
Imane Khelif'in rakibinden olay sözler: 'Kazanamam o bir erkek'
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2024 Paris Olimpiyatları'nın dünya genelinde en çok tartışılan ismi Cezayirli boksör Imane Khelif, bir kez daha odak noktası haline geldi.

"KAZANAMAM O BİR ERKEK"

Kadınlar 66 kilo branşında mücadele eden Imane Khelif, çeyrek finalde Macar boksör Luca Anna Hamori ile karşılaştı ve rakibini 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Raunt arasında antrenörünün direktiflerine cevap veren Hamori'nin, "Kazanamam o bir erkek" dediği görüntüler ortaya çıktı ve bu sözler sosyal medyada gündem oldu.


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