Sinop’ta öldüresiye darbedilen genç hayatını kaybetti

Sinop’un Boyabat ilçesinde kavga ettiği kişiler tarafından darbedilen Ömür Can Erkeçli yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2023 - 16:26
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Sinop'un Boyabat ilçesinde önceki gün Ömürcan Erkeçli ile husumetli olduğu Asım Kalyoncu, Murat Kalyoncu, Hasan Kalyoncu, İbrahim Muhammet Saygun ve Yasin M. arasında sokakta tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek tekmeli-tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Erkeçli, kanlar içerisinde yerde kaldı. İhbarla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin M. serbest bırakıldı. Asım K., Murat K., Hasan K. ve İbrahim Muhammet S. çıkarıldıkları hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ömür Can Erkeçli bugün hayatını kaybetti.


Sinop darp kavga

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